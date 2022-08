Jätkusuutlikest spordivõistlustest peab saama reaalsus – ja kohe

Kliimasoojenemist põhjustab enim inimtegevuse tagajärjel tekkiv süsinikdioksiid1. Suursündmused, sealhulgas laiaulatuslikud spordiüritused suurendavad üldjuhul nende toimumiskohtades CO2 emissioone. See ei pea aga nii olema – ka suuri spordivõistlusi on võimalik korraldada loodusest hoolides ning planeedi elanikega arvestades. Eestlased on spordirahvas ning mastaapsed spordisündmused avaldavad sadadele või tuhandetele inimestele positiivset mõju, mistõttu on spordivõistlused ideaalseks platvormiks, kus näidata eeskuju jätkusuutliku ürituskorraldusega.