Täna on tuulikulabade ümbertöötlemine keeruline. Tulevikus võib see olla magusa lõpuga protsess.

Kuigi tuuleenergia on üks domineerivaid taastuvenergia tootmise viise, on tuulikulabade ümbertöötlemine seni keeruline olnud. Tuulikulabad võivad olla kuni poole jalgpalliväljaku suurused ja paljud neist on visatud eluea lõpus prügilasse.