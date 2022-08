Mis on kõne? Kus on kõne? Kus on kõne koht?

selgelt ennustatavad. Barack Obama on suurepärane kõneleja, kuid tema 2014. aastal Tallinnas peetud kõnet mäletab suurem osa inimesi mitte selle kõne sõnade või mõtete tõttu, vaid seepärast, et seal oli esimest korda Eestis kasutusel „nähtamatu“ prompter. Hiljem muutus see seade Eesti kõnepidamises üsna popiks. Greta Thunbergi 2018. aasta

Mõnel harval korral juhtub siiski, et kõneleja suudab tabada ajastu vaimu nii täpselt, et tema sõnades väljendub kogu rahva selle hetke igatsus või kogu ühiskondliku grupi janu ja püüdlus. „Mul on üks unistus.“ Tekib kõne, mis ühes ajas ja kohas suudab sõnadesse panna mõne tundmuse, mis miljonites alateadvustes küpsenud on, kuid mis selle hetkeni pole leidnud tabavat vormi. „Ükskord me võidame niikuinii!“ Kõne, mis suudab mõtete ja sõnade ümbritsevas kaoses järsku luua struktuuri ja selguse nii, et kõik kuulajad vakatavad ja mõistavad. „Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis.“