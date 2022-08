Ületarbimine ja suunamudija, kumb tuli enne?

Suunamudija Deana Noop ütles, et ta tunneb teiste tarbimiskäitumist juhtides kindlasti vastutust. „Viimane reaalsuskontroll oli kevadel, kui soovitasin videos ühte toodet. See polnud koostöö ega midagi, vaid siiralt jagasin ühte oma lemmiksnäkki. Ja reaalselt mitu kuud ma ei saanud seda enam poest ise osta, sest see oli alati otsas,“ rääkis ta. Noopi sõnul ei saanud see kokkusattumus olla, sest ta jälgijad jagasid oma oste ka sisulooja endaga. Ta peab oluliseks, et tema jälgijad tunneksid, et teda saab usaldada, mistõttu soovitab ta üksnes asju, mida on ise proovinud.