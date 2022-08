Tallinn sai oma esimese taskupargi: võimalus viibida avalikus ruumis midagi ostmata

Tegemist on pilootprojektiga ning taskuparkide eesmärk on abilinnapea Madle Lippuse sõnul näitlikustada, kuidas lihtsad ja kiired linnaruumilised sekkumised loovad selgelt tajutavaid ja positiivseid muudatusi. „Taskupargid toovad linna rohkem rohelust ja kohti istumiseks ja olemiseks ilma kohustuseta kohe midagi osta,“ märkis Lippus.

Lisaks Sakala tänava ja Pärnu maantee ristumispaigas asuvale pargile on kerkinud taskupark ka Suur-Karja tänavale. „See annab vanalinnale mõttelise alguse ning tihedalt täispargitud ja pigem kivises linnaruumis koha, kus on hea jalutajatel mõneks ajaks peatuda,“ põhjendas Lippus asukoha valikut. Homsest, 1. septembrist kerkib park ka Kalamaja raamatukogu ette. See jääb ühtlasi ka Gustav Adolfi gümnaasiumi laste kooliteele.

„Taskuparkide asukohtade valimisel oli meie jaoks oluline, et need jääksid teekondadele, mida läbib igapäevaselt palju inimesi, kuid kuhu üks meeldiv istumis- ja roheala kuluks ära,“ lisas Lippus.

Taskuparkidesse istutati järgmised taimed: harilik põõsasmaran, Jaapani enelas, võnk-kastevars, helmikpööris, raudrohi, harilik sinihelmikas, männas-neiusilm ja harilik paelrohi. Sel hooajal ei ole taskuparkidesse igihaljast haljastust projekteeritud, kuid kui need jäävad tänavaruumi talveks, on abilinnapea sõnul lahenduseks lisada istutusalale näiteks männioksi.

Taskupargi disainis Keiti Lige ning ühe pargi maksumus oli 14 000 eurot. Ilmselt viiakse taskupargid lume ja külma saabudes kuhugi hoiule ning tuuakse need siis kevadel uuesti välja.

Elanike tagasiside positiivne

Abilinnapea Madle Lippus tõi välja, et peamiselt on linnaelanike tagasiside olnud positiivne. Nad on tähendanud, et taskupark on hea viis kõledate tänavate elavdamisel ning sellised lähenemised on igati tervitatavad. „Ning tore, et lõpuks kasutatakse ka Tallinnas mujal maailmas ammu kasutusel olevaid linnaruumi mitmekesistamise võtteid,“ kirjeldas Lippus elanike tagasisidet.