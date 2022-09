Rohepöörde varjukülg: tarbijate südametunnistuse valedega kergendamine ehk rohepesu

Lihtsalt öeldes on rohepesu petlik turundusvõte , mis esitleb keskkonnasõbralikuna midagi, mis seda pole. Advokaadibüroo TGS Baltic advokaat Mari Anne Rohtla seletas, et rohepesu on seotud keskkonnaalaste väidete kasutamisega, mis võib tähendada eksitavat reklaamlauset või ökomärgist, ent ka lubadusi ettevõtte jätkusuutlikumaks muutmise kohta, mida ei täideta.