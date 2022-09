Eesti esimene mullata farm sai alguse Janno Roodi soovist kasvatada Eestis wasabi't ehk Jaapani mädarõigast. Kuna selle kasvutsükkel on poolteist kuni kaks aastat, taipas ta, et see ei tasu ära. Nii jõudis ta salativõrseteni, mis jõuavad toidulauale idanemisest alates kõigest seitsme päevaga.