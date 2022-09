Miks ühtne elektribörs Eestile kasulik on?

Probleemi lahendamiseks on soovitatud elektribörsilt lahkumist ja ülekandevõimsuste vähendamist naabritega. Need soovitajad paraku unustavad, et börs just võimaldabki tuua Eestisse väga odava elektri, mida Eesti tootmine praegu pakkuda ei suuda. Kipume unustama, et vaid paar aastat tagasi nautisime odavat elektrit just tänu elektribörsile.