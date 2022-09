Kuna elektriseadmete hulk nii meie kodudes, kontorites kui ka tootmises on aastatega oluliselt kasvanud, on see omakorda kergitanud ka elektrienergia tarbimise hulka. Taevasse kerkinud elektrihind on pannud ettevõtjaid ja koduomanikke tõsiselt energiakulude vähendamisele mõtlema. Kuidas kahandada ig...