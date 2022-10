Kaheksa olulist teadmist energiamaailma kohta

Elektrimüüja viib või on viinud automaatselt universaalteenusele üle ainult need kodutarbijad, kelle elektrihind on universaalteenuse omast kõrgem.

Kui tarbija on saanud universaalteenuse pakkumise, kuid ei soovi seda vastu võtta, siis tuleb elektrimüüjat teavitada. Samamoodi võib universaalteenusega igal ajal liituda.

Elektrihind ei tule niisama laest

Laias laastus on iga tarbija valinud ühe kolmest: kas börsihinnaga, fikseeritud hinnaga või universaalteenuse elektri.

Börsielektri hind kujuneb turul, kus elektrimüüjad pakkumisi teevad. Hind on odav, kui taastuvatest allikatest (päike, tuul, vesi, tuum) tulev energia katab elektritarbimise. Kui taastuvenergiast jääb väheseks, pääsevad turule kivisöest, põlevkivist ja gaasist tootvad elektrijaamad. Kõrgete keskkonnanõuete tõttu on neis toodetud elekter kordades kallim ja see viib ka elektri börsihinna üles.

Fikseeritud hinnaga elektrit ostvaid tarbijaid börsi igapäevane kõikumine ei mõjuta. Elektri eest tasutakse hinda, mis kokku lepitud perioodi jooksul ei muutu. Küll aga – kui elektri börsihind on kõrge, on seda ka elektri kokkuostuhind, mistõttu pakuvad elektrimüüjad praegu palju kallima hinnaga fikseeritud elektrit, kui tarbijad tahaksid.

Universaalteenust reguleerib riik ning elektri tootmishinna kinnitab Konkurentsiamet. Iga elektrimüüja lisab tootmishinnale põhjendatud kulud, mõistliku ärikasumi ning käibemaksu. Paljude tarbijate meelehärmiks ei paku universaalteenus odavat elektrit. Nii on, sest riigi tellimuse järgi toodetakse universaalelektrit põlevkivijaamades, mis on teadupärast ülikõrgete keskkonnamaksudega seotud. Kuna tootmishind on muutuv, võib ka universaalteenuse hind ajas erineda.

Elektripaketi valik sõltub tarbimisharjumustest

Otsuste tegemisel võiks lähtuda neist punktidest: