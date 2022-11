Vali lahendus, mis vähendab valgustuskulu kuni 80%

Valgustite uuendamine tähendab eelkõige LED-lahendusega asendamist. Leedid tarbivad kuni 80% vähem energiat ja on 5–6 korda pikema kasutusajaga. Seega väheneb lisaks elektriarvetele ka hoolduskulu ehk sagedane valgusallikate väljavahetamine. Samuti on tagatud ohutu töökeskkond. Kui esmane investeering tundub kallivõitu, on Eesti Energia valgustusteenus üks väheseid, mis pakub ka kuumaksega täisteenust.