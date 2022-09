Kuidas elektrikuludelt kokku hoida?

Uusi seadmeid ja masinaid soetades tuleb lisaks hinnale jälgida, kui palju selle ülalpidamine kasutusajal maksab. Kallim, kuid ökonoomsem masin tasub kindlasti ära. Kodutarbijatele saab tuua lihtsa näite: näiteks vahetades 20-aastase külmiku uue energiatõhusa külmiku vastu, tuleb säästu aastas mitukümmend eurot (tänaste hindade juures võib summa mitmekordistada!). Energiakulu kohta annab infot toote peal olev energiamärgis: näiteks A-klassi kodumasin on palju energiasäästlikum kui B-, C- või veelgi madalama klassi oma. Kodumasinate puhul tasub jälgida ka erinevaid režiime, näiteks ECO-programmid käituvad elektri ja vee kasutamise osas vägagi ökonoomselt.

Vanast õliradiaatorist või elektripuhurist märksa ökonoomsem lahendus on õhksoojuspump, millel on ka suhteliselt ökonoomne jahutusfunktsioon. Kõige mõistlikum turul olev kütteliik on alguses siiski üsna suurt investeeringut nõudev maaküte, kus soojus võetakse otse maapõuest ning see ei nõua eraldi tootmist.

Kuna Eesti kliimas kestab küttehooaeg ligi pool aastat, kulub sinna ka kõige rohkem energiat. Igal küttesüsteemil on aga omad plussid ja miinused. Näiteks elektrienergial töötavate radiaatorite ja põrandakütte kasutuselevõtuks vajalik esmane investeering võib olla küll kõige väiksem, aga püsikulud on talvel kõrgema elektrihinna tõttu ka märkimisväärselt kõrgemad. Suur mõju on elektriarvele ka mõnusal soojal kivipõrandal, mida elektriga köetakse.

Alandage kasutatava vee ja ruumide temperatuuri

Pesu ei pea pesema 60- ega 40-kraadise veega, vaid kergelt määrdunud pesu puhul aitab ka 30-kraadine tsükkel. Ühtlasi ei pea põrandakütte ega veeboileri temperatuur olema maksimumil. Boileri puhul piisab temperatuurist 55 kraadi ja seejuures väheneb katlakivi teke, mis mõjutab samuti boileri energiatarbimist. Ruumi temperatuuri alandamine kas või ühe kraadi võrra tähendab ligi viieprotsendilist küttekulu vähenemist.

Investeering õigesse valgustisüsteemi säästab palju

Energiatõhusa LED-valguslahenduse tasuvusaeg on väga kiire ning investeering tasub tihti ära vähem kui aastaga. Samamoodi on õige valgustus kasulik keskkonnale, inimeste tervisele ning heaolule. Tervishoiuasutustes või tootmistes, kus tuled peavad põlema 24 tundi ööpäevas, võib valgustuse osa elektrikuludest olla koguni pool. Valgustite puhul on ka väga oluline, et need eraldaksid maksimaalselt valgust ning mustus ja tolm valgusteid ei hämardaks.

Targad seadmed ja korrapärane hooldus

Erinevad pakkujad on turule tulnud mitme targa lahendusega, mis elektrikasutust vähendavad. Nutikas termostaat ei küta kunagi tühje ruume ning seda saab ilmaga sünkroniseerida. Nutikas arvesti aga võimaldab jälgida hoone energiakasutust seadmete kaupa, aidates leida võimalusi säästmiseks. Kui süsteeme korrapäraselt hooldada ja puhastada, on selgemast selgem, et lahendus töötab mitu aastat ning annab mitusada eurot säästu.

Tarbida tasub teadlikult!

Kuna kogu Eesti on üle viidud kaugloetavatele tunnipõhistele arvestitele, saavad Eesti Energia kliendid tunnise täpsusega iseteenindusest või mobiilirakendusest vaadata, kuidas on nende elektritarbimine ajas muutunud ning võrrelda seda nädala, kuu või aasta lõikes. Hoides tarbimisel pilku peal, näeb täpselt, millist mõju on arvetele avaldanud näiteks energiasäästlikumad kodumasinad või kütteperioodi algus. Lihtne nipp: ärge täitke kunagi veekeetjat üle, vaid keetke täpselt nii palju vett, kui vajate. Säästes tarbides vähemalt ühe kilovatt-tunni, mõjutab see elektriarvet kolmekordselt, sest säästetud elektrienergia võrra vähenevad ka makstav võrgutasu, elektriaktsiis ja taastuvenergiatasu.

Energia kokkuhoid on oluline ka meie rohelise jalajälje seisukohast – mida vähem tarbime, seda enam säästame loodust!

Saa energiatargemaks! Ajakohast infot ja palju muud huvitavat leiad energiatarkuse lehelt energiatarkus.energia.ee .