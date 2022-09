Universaalteenus tagab elektrihinna mõõduka taseme

Alates 1. oktoobrist osutab Eesti Energia riiklikku elektri universaalteenust. See tähendab, et kõik kodutarbijad, sh korteriühistud, ja kodutarbijate elektri edasimüüjad saavad osta elektrit reguleeritud hinnaga. Lahendus on mõeldud mõõduka hinnataseme tagamiseks.