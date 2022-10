Talveks valmis? Olulise energiasäästu toob juba lihtsate harjumuste muutmine

Üks kraad madalam toatemperatuur hoiab kokku

Eesti kliimas tuleb eluruume kütta ligi pool aastat. „Küttesüsteemi väljavahetamine võib olla üsna kallis ja ei pruugi kõigile sobida. Küll aga soovitan neil, kes kasutavad soojusallikatena elektriradiaatoreid, põranda- või ahikütet, teha investeering ja paigaldada õhksoojuspump. Tegemist on märksa ökonoomsema lahendusega, mis võtab ühe osa elektrit, kuid annab viis osa sooja vastu,“ ütleb Tiitsaar.

Vanemate akende ja uste puhul võib raami ümber olevatest pragudest soe õhk välja minna. „Kui akende-uste vahetus ei ole võimalik, tasub neid uuesti tihendada või soojustada,“ annab Dajana Tiitsaar nõu. Samuti ei tohiks keskkütteradiaatoreid millegagi katta või mööbliga varjata: see takistab sooja õhu vaba liikumist ruumis. „Kui tubade temperatuuri on võimalik reguleerida, siis tasuks seda teha vastavalt enda eelistustele, pidades silmas, et juba üks kraad madalam temperatuur vähendab küttekulu 5% võrra.“