Miks on mul üks elektrihind, aga naabril hoopis teine? Ehk kuidas kujuneb fikseeritud elektrihinna pakkumine

Esmalt aga mõistest. Fikseeritud elektrihind tähendab seda, et klient ja elektrimüüja lepivad kokku elektri kilovatt-tunni hinnas ning see ei muutu kogu lepinguperioodi vältel. Teisisõnu, elektrihind on mingiks kindlaks ajalõiguks fikseeritud ja kliendil on võimalik elektrile tehtavaid kulutusi täpselt ette planeerida. Näiteks Eesti Energia rohkem kui 475 000 kodukliendist on fikseeritud hinna kasuks otsustanud u 62%.