Kas minna universaalteenusele üle, kui praegune elektrihind on enam-vähem samal tasemel?

Kõigepealt aga universaalteenuse hinna kujunemisest. See ei ole neljaks aastaks fikseeritud, vaid võib ajas muutuda. Universaalelektri tootmishinnast moodustavad üle 75% muutuvkulud, nagu CO 2 , keskkonnatasud, aktsiisid jm. Kui näiteks CO 2 emissioonitasu oluliselt tõuseb või langeb, siis muutub vastavalt ka universaalteenuse tootmishind. Tootmishinnast sõltub aga see, millist hinda elektrimüüja tarbijale pakub.