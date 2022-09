Kõik, mida pead teadma elektriturust ja elektri börsihinna kujunemisest

Elektrit toodetakse ja saadetakse ühisesse elektrivõrku. Sealt liigub elekter sinna, kus on nõudlust. Kui Eesti elektrivõrgus on puudujääk, saame elektrit lähinaabritelt. Kui naabrite elektrivõrk vajab lisatuge, liigub Eestis toodetud elekter üle piiride. Võiks ju eeldada, et ühisel elektriturul tegutsevate riikide elektrihinnad on samad, kuid nii see siiski ei ole.