Kirvest viibutades tuleb arvestada väga paljude raietöid puudutavate piirangutega

Rohkelt nüansse

Lõuna-Eesti piirkonnas on eriline tähtsus ristipuudel, kuhu pärast inimese lahkumist lõigatakse rist. Kõik need ristipuud, mis on kantud riiklikusse registrisse, on teada ka RMK-le ning raie kooskõlastatakse keskkonnaameti või muinsuskaitseametiga ning ristipuid maha ei võeta.

„Saame arvestada nende puudega, mis on registris kirjas,“ toonitas Andres, et on väga oluline, et info ristipuudest oleks riigimetsa majandajale teada. „RMK töötajad muidugi vaatavad piirkonnas, kuhu varem on riste lõigatud, puid ka üle, ent riste märgata ei ole sugugi lihtne, sest need kipuvad küllalt kiiresti kinni kasvama.“