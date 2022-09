Eestimaa kaguosas ringi liikudes võib teede ääres märgata puid, kuhu on sisse lõigatud ristimärk. Need on looduslikud pühapaigad, mille kahjustamist taunitakse. Risti puusse lõikamine on osa sajandeid vanast matusekombestikust, mistõttu on puud Eesti kultuuripärandi osa.