ROHEKONVERENTS | Marii Karell: „Roheline mõtteviis saab alguse igast indiviidist“

Roheline mõtteviis saab alguse igast indiviidist. Suuri muutusi ei hakata kunagi tegema, kui suurte organisatsioonide juhid pole aru saanud rohelise mõttekusest. Seepärast on oluline, et iga kooliskäiv laps saaks minna õppima jalgsi/rattaga, istutada oma taime/sorteerida prügi, valida taimset toitu ning süüa täisväärtuslikku orgaanilist toitu. Kui lapsed sellises keskkonnas kasvaksid, poleks meil vaja tuleviku pärast muretseda, sest roheline on nende jaoks standard.