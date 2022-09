Rohetiigri Akadeemia – kasumlik keskkonnasääst oma ettevõttes ei ole utoopia

2020. aasta septembris alustas Rohetiigri Akadeemia esimene lend, selle aasta septembris alustab juba kolmas. Ühes lennus on üle kümne ettevõtte ja organisatsiooni, programm kestab septembrist maini ja tunnid toimuvad ühel päeval kuus. Ja mis kõige parem – kolmandas lennus osalemiseks on veel vabu kohti!

Vihma sõnul on positiivseid näiteid väga palju ja iga osalenud ettevõte võiks oma kogemusest ja teekonnast pikalt rääkida. „Kõige olulisem on vast see, et akadeemia lõpus on mõistetud, et rohepööre ei ole projekt, vaid nõuab väga põhjalikku ettevõttesisest eesmärkide sõnastamist ja protsesside läbi vaatamist. Kõige edukamad ollakse siis, kui rohemuutuste läbiviimine on omaniku ja juhtkonna tahe, mis kirjutatakse sisse ettevõtte strateegiasse ja tegevusplaani. Siis on kindel, et kõik tegevused lähtuvad jätkusuutlikkuse printsiibist ja rohepesu ohtu ei ole,“ lisab ta.

„Üks hiljutisemaid rõõmustavaid näiteid on meie vilistlane Jolos, kes akadeemia programmi vältel lõi esimesena Eestis sündmuste kestlikkuse terviklahenduse, mille käigus vaatasid läbi kõik sündmuste keskkonnaaspektid. Nendest põhimõtetest lähtuvalt korraldasid nad nüüd näiteks Wise’i suvepäevad, mille kohta on nad avaldanud ka detailse ülevaate.„

Rohetiigri Akadeemia on mõeldud ettevõtetele, seega osalema on oodatud 2–4 ettevõtte liiget koos juhiga, et teadmised inimeste liikumisega kaduma ei läheks.

Ja kui ka sel aastal enam osaleda ei õnnestu, siis lootust on, et programm jätkub ka edaspidi: „Akadeemia on elujõuline seni, kuni rohemuutuste elluviimine on inimestele oluline. Ma usun, et see küsimus muutub lähiaastatel järjest aktuaalsemaks, kuid loodetavasti ei jää me ka ainukesena sellist tuge pakkuma,“ loodab akadeemia juht.