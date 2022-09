Helen Sooväli-Sepping: meie linnad teevad meid haigeks

Rohepööre on kõikehõlmav protsess, mille käigus peaksime kriitilise pilguga vaatama ka oma linnaruumi. Tallinna tehnikaülikooli rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping ütleb, et oluline on teadvustada roheluse olulisust linnaruumis ning on viimane aeg planeerida ja luua elamiskeskkonda, mis toetab meie heaolu ja tervist.