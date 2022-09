Peter Gornischeff: keskkonnaväited toodetel pole alati usaldusväärsed

Ökomärgised ja roheväited ei ole alati tõendatavad

Selleks, et keskkonnaväidete ja märgiste keerulisest maastikust aru saada, peab kõigepealt neil vahet tegema. Ökomärgiseid annab välja sõltumatu organisatsioon toetudes vastavale teabele ning teadusuuringutele. Märgiste taga on kindlad nõuded ja arvutusviisid. Tarbides märgisega tooteid, võib kindel olla, et need on tervisele ja keskkonnale ohutumad. Kui toode ei vasta märgise nõuetele, siis pole õigust seda ka pakendile lisada.

Rohemärgiste osas olid arutelul osalejad ühel meelel, et need on vajalikud nii palju, kui ettevõte ise tunneb, et ta on valmis oma ressursse nendesse märgistesse panema ja samal ajal ka tarbija neilt seda ootab. Kahtlemata on märgised tarbijate jaoks usalduse ja kvaliteedimärk.

Samas on hakanud tekkima ettevõttesiseseid märgiseid, millega ettevõtted soovivad oma teenust või toodet esile tõsta ning tarbijatele tutvustada oma väärtusi. Sellised roheväited või märgised on käsitletavad tootjate ja teenuseosutajate väljahõigetena, mille aluseks on ettevõtte endi teadmine või tunnetus. Siiski peaksid need väited olema täpsed, selged ja kontrollitavad.

Kvaliteetne keskkonnajalajälje mõõtmine eeldab reeglina välise eksperdi kaasamist.

Üldised sõnastused nagu „roheline“ või „jätkusuutlik“ ei ole hea tava nii kliendi kui partnerite ja allhankijate ahelates. Väidete tõesus on tarbija enda hinnata, kuna kolmas osapool pole neid kinnitanud erinevalt rohemärgisest. Turu korrastamiseks on Euroopas tänaseks ka mõned pretsedendid tekkinud, et tarbijakaitse aspektist tootjaid korrale kutsuda. Seetõttu on võimalik, et see on ka Eestis aja küsimus.