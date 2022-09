Euroopa Parlament: energia lõpptarbimist tuleb vähendada 40%

Euroopa Parlament kiitis kolmapäeval heaks oma seisukoha energiatõhususe direktiivi. „Euroopat on tabanud kriis ning Putin on gaasitarned peatanud. Kõige mõistlikum ja olulisem vastusamm on selles olukorras energiatõhususe suurendamine,“ ütles energiatõhususe raportöör Niels Fuglsang.