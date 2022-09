Miljardär kinkis oma äri kliimakriisiga võitlemiseks ära

83-aastane Chouinard ja tema pere loovutasid kõik nende käsutuses olnud osakud. Usaldusfond Patagonia Purpose Trust (Patagonia Eesmärgi fond) omab nüüd 2% ettevõtte osakutest, millel on ka firma üle kontroll, ning ülejäänud 98% osakutest läksid kliimakriisiga võitleva MTÜ Holdfast Collective'i käsutusse, kirjutas väljaanne NPR .

„Loodetavasti mõjutab see uut sorti kapitalismi, mis ei tooda mõnda rikast inimest ja palju vaeseid,“ ütles Chouinard. „Me anname ära maksimum koguse raha inimestele, kes töötavad aktiivselt selle planeedi päästmise kallal,“ vahendas the New York Times ettevõtte asutaja sõnu.