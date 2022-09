KUULA | Rikkad riigid peaksid energiatarbimist vähendama kuni 90%

„Eestis on palju idufirmasid, kes juba aastaid pakuvad teenust, et kui elektritarbimine on kõrge, siis süsteem lülitab büroohoone konditsiooni pooleks tunniks välja. Peaminister on välja toonud, et see võiks aidata energiatarbimist vähendada. Opositsioon luges selles aga välja, et tootmine pannakse Eestis kuudeks kinni,“ rääkis Valner.