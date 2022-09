KUULA | Kas me päriselt mõtleme, millise maailma me oma lastele jätame?

Seekordses „Rohepöörde“ saates on külas Nurme Looduskosmeetika kaasasutaja Marit Tiits. Vestluses Maritiga tuleb välja, millised on need sammud, läbi mille Nurme Looduskosmeetika proovib mõelda, toota ja tarbida rohelisemalt, milline on Eestis üldse teadlikkus rohelistest teemadest ning kas tulevik on heleroheline või tumemust?