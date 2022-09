Uuring: üle poolte noorte arvates on globaalne keskkonnaseisund väga kehv

Kui 55% noortest pidas globaalset keskkonnaseisundit kehvaks, mida saab üksnes suurte pingutustega veel korrigeerida, siis kohalikul tasandil pidas olukorda kehvaks vaid 13% vastanutest. Ülemaailmset keskkonnaseisundit hinnates arvas 21%, et hetkel kriitilisi probleeme pole, kuid need tekivad, kui me ei hakka nendega kohe tegelema. Kohaliku keskkonnaseisundi osas arvas samamoodi 37% vastanutest.