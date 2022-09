Matsalu loodusfilmide festival toob vaatajateni mitu maailma esilinastust

Tänavuse MAFF-i omaette suursündmus on uue Eesti loodusfilmi „Suur soo“ esilinastumine. Filmi autor Remek Meel on MAFF-il teada-tuntud mees: 2013. aastal pälvis tema esimene täispikk dokumentaalfilm „Alam-Pedja“ festivali žüriilt kategoorias „Loodus“ parima operatoritöö auhinna ning 2015. aastal noppis ta samas kategoorias linateosega „Emajõe veemaailm“ parima režii auhinna. „Suur soo“ esilinastus toimub Lihula kultuurimaja teatrisaalis reedel kell 18.

Prantsusmaa film „Pesukarud - ellujäämissõdalased“ esilinastub aga juba kolmapäeval kell 12 Lihula kultuurimaja teatrisaalis. Kohal on publikuga suhtlemas filmi režissöör Emma Baus. Samuti on kohal filmi „Lagunaria“ režissöör Giovanni Pellegrini, kelle filmi maailma esilinastus toimub sel laupäeval Lihula kultuurimaja teatrisaalis.

Festivali filmikava on tihe, filme on programmis kokku 60. Lisaks filmikavale toimub Lihulas festivali ajal ka palju muud. Neljapäeval 22. septembril kutsuvad Loodusrikas Eesti ja MAFF arutlema keskkonnateadlikkuse ja looduskaitse teemadel Kõmsi rahvamajas, kus päeva jooksul avavad oma nägemust sellest, kuhu 20 aasta jooksul on keskkonnaharidus Eestis liikunud oma ala eksperdid Kadi Kenkist Kristo Eliaseni. Laupäeval 24.septembril esinevad Lihula mõisas loodusfotograafid ning toimub Ööülikooli avalik salvestus Mart Meristega.

Festivali direktor Silvia Lotman on õnnelik, et juubelifestival tuleb vääriline ning MAFF on kinnistanud oma kohta keskkonnahariduse ning loodussõprade südames. „On väga häid ja mõtlemisainet pakkuvaid filme, mis on festivali selgrooks, lisaks noortele ja lastele suunatud töötoad koostöös MTÜ Mondo ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemiaga. Lisandunud on uusi linastuskohti üle Eesti, esimest korda proovime oma sügisese festivaliga liita ka õueala tegevused. 20-aastane festival on pidevas arengus,“ sõnas Lotman.