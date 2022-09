KUULA SAADET | Rohepööre: hoonete puidust ehitamisega on võimalik päästa maailma

„Maailmas on palju kõrghooneid, millesse sisenedes ei arvaks iialgi, et hoone karkass on näiteks puidust. Enamasti ehitatakse aga puidust hooneid nii, et puidu kena olemus mängitakse ka disainis ja siseviimistluses välja. Puidu peamine eelis muude ehitusmaterjalide ees on asjaolu, et puitu on salvestatud selle kasvamisel suur hulk CO 2 , mis ehitusel jääb kuni hoone lagunemiseni sinna kinni. Nii on puidust majad kohe alguses CO 2 siduvad ja kliimaneutraalsed,“ selgitab Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja.