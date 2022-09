Uuring | Kui tähtsaks Eesti inimesed jätkusuutlike kütuste temaatikat peavad?

Maailm on vahepeal oluliselt muutunud. 2019. ja 2022. aasta uuringutulemuste võrdlemisel saame näha, kas, kui palju ja millistes küsimustes on Eesti inimeste hoiakud mõne aastaga muutunud.

Uuringu laiem eesmärk on näha mööda ilmselgest ja vaadata otsa keset ruumi seisvale elevandile – jah, kütus on kallis, ka jätkusuutlikumad valikud on kallid (loodetavasti ajutiselt). Aga kas rahu ja põhimõtted on meile äkki veel kallimad?