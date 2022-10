Miljon miksi metsanduses

Juba aastaid toimub metsamajandamise teemal ühiskonnas terav vaidlus. Osa muretseb, et mets saab kohe otsa; teised usuvad, et mets on hoitud ja heades kätes; ning kolmandad on teemast väsinud. Miks siis ikkagi on keeruline leida vastuseid korduvatele küsimustele? Miks on vaja metsa majandada ja miks peab just lageraiet tegema?