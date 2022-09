Professor Rein Drenkhan: ahju kütmine on enamgi veel kui mõistlik tegevus

Ent selles valdkonnas on mõndagi, mida oleks tema meelest omal ajal teisiti tegema pidanud. Ekspert selgitab, et monokultuursete kuusikute rajamine (eelkõige kasutusest välja jäänud põllu- ja heinamaadele) minevikus ei ole olnud kõige õnnestunum valik. „Nendega on hetkel ka kõige enam probleeme. Kuid tegijal juhtub ja nendest vigadest on võetud õppust tuleviku metsa kujundamisel.“

Meie metsa tervis

Tervikuna on Eesti metsa seisukord Drenkhani sõnul praegu üsna hea, ent on siiski asju, mis teevad ta mõneti murelikuks. „Metsade olukord probleemidest päris prii ei ole. Keerulisim on seis kuuse enamusega metsades, kus kahjustajateks on juuremädanikud ja kuuse-kooreürask,“ täpsustab Drenkhan. „Juuremädanike kahjustajatest on olulisim juurepess. Näiteks viljakates Eesti kuusikutes vanuses 4–206 aastat on juuremädaniku kahjustusega kuuski keskmiselt 39% ehk 100 puust umbes 39 puud on juuremädaniku kahjustusega.“ Teise probleemina nimetab metsapatoloogia professor kuuse-kooreüraskit. „Selle kahjustaja tõttu on raiesse määratud hukkunud kuusikuid viimasel neljal aastal kokku ca 3040 ha, sellest 2022. aasta maikuu seisuga tervelt 906 ha. Kusjuures 2022. aasta andmed on vaid viie kalendrikuu kohta ja pole veel lõplikud.“

Miks on siis just kuusikutega enim probleeme? Drenkhan ütleb, et tunda annavad kliimamuutused – harilikule kuusele ei sobi kuum ja kuiv ilm. „Kuivus nõrgestab puid ning soodustab seeläbi patogeenide ja kahjurite levikut ning kahjustusi.“

Invasiivsed ehk tulnukpatogeenid kahjustavad professori sõnul oluliselt väiksema levikuga harilikku saart ja harilikku jalakat. „Need puuliigid ei ole metsamajanduslikult olulised, kuid nendega kaasnevate liikide (nt samblikud, seened) säilimise seisukohalt on need puuliigid olulised.“ Drenkhan rõhutab, et mõlemad puuliigid on tähtsad ka linnahaljastuse liikidena, millele tuleb nüüd leida alternatiive.

Mida teha, et mets vähem kannataks?