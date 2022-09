Bioloog: gaasileke võib tuua merepõhjast üles ohtlikke mürke

Täpseid prognoose Nord Streami gaasilekete keskkonnamõju kohta on veel raske anda, rõhutas bioloog ja Eestimaa Looduse Fondi (ELF) mereprogrammi juht Aleksei Lotman alustuseks. Ta selgitas, et torudest lekkinud metaan, mis on maagaasi peamine komponent, vees ilmselt kaua ei püsi. Küll aga võib ajutine ülisuur metaanisisaldus, sealhulgas suurte mullide kujul, osutuda mereelustikule ohtlikuks. „Kui ohtlikuks, näitab aeg,“ märkis ta.