Katarina Papp: ringmajandusest oskavad rääkida kõik, aga tegusid teevad veel vähesed

Äratundmine, et midagi peab muutuma, tekkis umbes viis aastat tagasi, kui hakkasin põhjalikumalt uurima, kuidas õigesti prügi sorteerida. Olin seda vanemate eeskujul automaatrežiimil lapsest saati teinud, aga mingi hetk tekkis kahtlus, kas tõesti on kõik nii lihtne nagu meile pea 20 aastat räägitud on. Sain aru, et ainult prügi sorteerimine ei tee mind keskkonnasõbralikuks inimeseks.

Eks meile on aastakümneid räägitud, et tarbimine on okei, kui sa prügi pärast õigesse prügikasti viskad. Tegelikult nii ju ei ole. Mõistmine, et ainuke lahendus prügiprobleemile on seda mitte tekitada, viis kõigepealt pakendivaba elustiilini ja siis RingKarbini. Otsus luua RingKarp sündis 2020. aasta jõululauas koos ema ja õega, kui saime aru, et ega olukord enne paremaks lähe, kui me ise midagi ette ei võta.

Ava palun enda keskkonnasõbralikku mõtte- ja eluviisi.

Keskkond on minu jaoks kogu aeg tähtis olnud. Teema olulisus võimendus pärast laste sündi – tahan teha kõik selleks, et hoida neid eemale ohtlikest ainetest, et minu lastel ei tekiks prügipimedust, et neil ja omakorda nende lastel oleks elamiskõlbulik keskkond.

Kuna olen ka õpetaja, siis tunnen topeltvastutust. Koolis räägitu peab olema selgelt seotud meie käitumisega elus. Klassiüritused on meil rangelt ühekordsete pakendite vabad, õhupalle kaunistuseks ei ole, klassiruumis on olemas sorteerimiseks prügikastid, sh biojäätmed koos vermikompostriga, korraldatud on kõikide prügiliikide äravedu (tihti juhtub, et klassis sorteeritakse, aga õues on ikka ainult üks või kaks konteinerit).

Ainult rääkimisest ei piisa, reaalseid tegusid on vaja. Ringmajandusest oskavad juba rääkida kõik, aga tegusid teevad veel vähesed.

Mida loed enda suurimaks karjäärialaseks saavutuseks? Mis aga on olnud suurim õppetund?