Maailma ja looduse kaitsmine eeldab läbimõeldud otsuseid

„Kui see õun oleks maakera ...“ alustab Klaassen ja jätkab: „... siis esmalt tuleks siit 70% eemaldada. Selline kogus planeedist Maa on vee all. Tõsi küll, veest saab kalu, teisi mereloomi ja veidi ka muud, aga pindala arvestades siiski väga vähe. Nüüd, kus meil on õunast alles 30%, teeme selle omakorda pooleks – maismaast pool on kõrbed, jää ja mäed, kus maad harida ei saa. Järelejäänud 15% on kõik, millele me Maa elanikkonnana loota saame. Sinna mahuvad põllu- ja karjamaad, metsad ja troopika. Haritavat maad on sellest 11%, karjamaid 10%.“

Kui aga suure maakera-õuna asemel väikest maarjamaist pindala vaadelda, juhib ta tähelepanu sellele, et ehkki meil kõrbe ega mägesid pole, on suur osa Eesti maismaast liigniiske ja mullatüüpide kaart meenutab peale vaadates lapitekki – sedavõrd palju on erinevaid mullatüüpe.

„Taas õunaga võrreldes tuleks nüüd ettevaatlikult koorima hakata. Mullakihi paksuseks arvestatakse enamasti meetrijagu, aga süsiniku ja toitaineterikkaim osa on mullast ülemine 20 cm. Just see on meid toitev pinnasekiht,“ märgib Mait Klaassen.

Kõige lühemalt öeldes on see ülimalt piiratud pind- ja ruumala peamine ressurss, mis peab tagama inimkonna toimetuleku. Siit edasi mõeldes ei teki ilmselt kellelgi küsimust, miks keskkonnakaitse vajalik on.

Metsa elukaar sarnaneb inimese omaga

Inimkonna areng ja üha suurenevad vajadused on kaasa toonud CO 2 emissiooni märkimisväärse kasvu. Kliimamuutus mõjutab kogu maakera. Euroopaski muutuvad üha sagedasemaks äärmuslikud ilmastikunähtused, nagu põud, kuumalained, tugevad vihmasajud, üleujutused ja maalihked. Kiiresti muutuva kliima tagajärgedeks on ka merevee taseme tõus, ookeanide hapestumine ja elurikkuse kadumine.