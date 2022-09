Energiaettevõtte loodud programm annab igaühele võimaluse panustada looduskeskkonna parendamisse

Maailma väärtuslikemate brändide esikolmiku moodustavad Apple, Google ja Amazon. Ilmselt pole aga liialdus kui öelda, et meile eestlastele on mets see kõige väärtuslikum bränd. Kui eestlane millessegi usub, on see ikka puud ja metsa vägi. Tõsi. Mets annab meile palju - toidulauast elurikkuseni, puhtast õhust vaimse akude laadimisjaamani ja palju muud. Aga kui palju ning mil moel me ise metsale tagasi anname? Ja kas lugeja on mõelnud sellele, et nii tavaliselt tegevuselt nagu seda on tankimine, võiks saada loodusele tagasi anda?