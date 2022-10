Elektriauto City Motorsist!

Elektriauto vs. sisepõlemismootoriga auto

Elektriautodel on mitmeid positiivseid omadusi, mida diisel- või bensiinimootoriga auto ei paku. Iga uus turule tulnud mudel pakub uuendusi ja täiendusi.

· Elektriautod on väikeste hoolduskuludega. Õlivahetus, mured õlifiltri, käigukasti või süüteküünalde pärast ei kuulu elektriautode hoolduse hulka. Masinasse integreeritud rekuperatiivpidurdussüsteem hoiab ära pidurite kiire kulumise, mis tähendab taas vähem stressi ja kulutusi.

· Elektriautod on kasvav trend. Elektriautode laadimispunkte on üha rohkem ja see muudab masina kasutamise veelgi mugavamaks ning praktilisemaks. Lisaks on elektriautoga linnas sõitmine väga energiasäästlik. Regeneratiivpidurdamise süsteem taastab energiat iga kord, kui kiirust aeglustatakse või pidurdatakse.

· Elektriautod on keskkonnasõbralikud. Neil puuduvad heitgaasid, kuna auto töötab elektrimootori jõul.

· Elektriautod tekitavad väga vähe müra.

· Elektriautodel on väike sõidukulu. Kuna elektriautod on oma ehituse poolest sisepõlemismootoriga autodest palju lihtsamad ja sisaldavad vähem erinevaid detaile, on nad õige hoolduse ja kasutamise korral väga töökindlad ja turvalised autod.

· Elektriautodele on palju tasuta parkimiskohti. Tallinnas võivad elektriautod sõita ka ühistranspordirajal.

Elektriauto või hübriidauto?