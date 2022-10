KUULA SAADET | Rohepööre: miks puudub Eestil pikem energiaplaan?

„Praeguse haavatava oleku energiavaldkonnas on põhjustanud riigi pika plaani puudumine kõige põhilisemate alustalade ja arengusuundade osas: energiajulgeolek ja varustuskindlus. Rohepöördest levib igasuguseid arvamusi ja arusaamu, aga fakt on see, et pääsu sellest pole ning ainuke alternatiiv oleks tagasipööre. Seda aga ei soovi keegi teha. Ukraina sõda oma koleduses on olnud paradoksaalselt mitmete positiivsete protsesside käivitavaks jõuks Eesti energeetikas. Nüüd tuleks sellisest asjade koosmõjust lihtsalt kinni haarata ja otsused ära teha, plaanid paika panna,“ rääkis Hääl podcast’i stuudios.