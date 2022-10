Poliitikud EPLi konverentsil: Eestil võiks olla rohepöörde minister

Poliitikud arutlesid ka Eesti energeetika seisu üle. Epler ja Savisaar olid seisukohal, et peaksime jätkama põlevkiviga seni, kuni tuulikud valmis saame. Ossinovski vaidles neile aga vastu ning ütles, et selline suhtumine on põhjus, miks me pole ikka suutnud taastuvenergiavõimekust üles ehitada. „See jutt, et ärme sülita kaevu, on viimased kümme aastat olnud vabanduseks et mitte arendada jaamu. Keegi pole öelnud et demonteerime põlevkivijaamad ja viime need Kuusakoskisse. [...] Tuleb aru saada, et me oleme eksistentsiaalses kriisis ja me peame tegutsema teistmoodi kuni seni, sest muidu midagi ei muutu,“ ütles Ossinovski.