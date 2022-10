Milline investeering on roheline?

Veel enne 2020. aastal alanud tervishoiukriisi võttis üha enam maad arusaam, et ilma kliimaeesmärkidesse panustamiseta me siin planeedil kaua ei kesta. Tänaseks on sõda Ukrainas, pingeline geopoliitiline olukord ning energiakriis tekitanud selles mõtteviisis paratamatult polariseerumise. Ühed on valmis rohepöörde viskama prügikasti, et leida kiired olemasolevad lahendused, ning teised selle kiuste ja enamgi sellesse panustama, et hakata koheselt liikuma tulevikulahenduste suunas.