Ossinovski: Tallinna kesklinna rattateede põhivõrk saab mõne aastaga valmis

Tallinna kliimakava seab eesmärgiks pealinna transpordiheitmete vähenemise kümnendi lõpuks 72 protsendi võrra. Eesmärgi saavutamine eeldab isikliku sõiduauto kasutuse vähenemist, mis omakorda eeldab rattataristu ja ühistranspordivõrgu arendamist.

Tallinna koalitsioonilepingu kohaselt kiirendatakse rattastrateegia elluviimist ning kinnitatakse investeeringute kava, mis seab prioriteediks kesklinna põhivõrgu välja ehitamise ja kooliteede turvalise ühendamise rattateede põhivõrguga.



Tallinna Linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul on uute rattateede rajamisel võtmesõnaks teekondade jätkuvus ning rattateid tuleb rajada viisil, et need oleksid omavahel ühendatud ning võimaldaksid liikuda kodu, kooli ja töö vahel sujuvalt ja ohutult. „Mul on hea meel, et oleme leppinud kokku ambitsioonika kava rattateede arendamiseks,“ ütles ta. Ossinovski hinnangul on terviklik rattateede võrk oluline samm autostumise vähendamise ja säästva liikuvuse suunas. „Paljud autoga liiklejad oleksid valmis kasutama igapäevasteks sõitudeks jalgratast, kui oleks turvaline ja mugav taristu,“ ütles ta.