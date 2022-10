Tallinn plaanib muuta mitmed ühesuunalised tänavad jalgratastele kahesuunaliseks

Tallinna linnavolikogu keskkonna- ja kliimakomisjoni juht Maris Hellrand ütles, et planeeritav muudatus on ette nähtud ühenduste parandamiseks ka Tallinna rattastrateegias, kuid hoolimata rattaekspertide aastatepikkustest püüdlustest on see võimalus seni antud vaid üksikutel tänavatel – Väike-Ameerika, Magasini, Leete, Herne. „Need näited on õnneks tõestanud, et see kiire ja soodne lahendus on ka turvaline, sest ratturitega registreeritud õnnetusi seal ei ole,“ täpsustas ta.