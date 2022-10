Eesti Roheline Liikumine: sõltumatud uuringud peavad väikest tuumajaama Eestile sobimatuks

Raporti eesmärk oli dokumenteerida kokkuvõtlikus vormis kohaliku tuumajaama idee algeid, arenguid ning sõltumatuid analüüse. Kokkuvõte on suunatud inimestele, kes soovivad osaleda tasakaalukas arutelus väikeste moodultuumajaamade sobivuse üle Eesti kontekstis.



Kogu avalikest allikatest pärit informatsiooni on kokku sünteesinud Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liige Dr Madis Vasser: „Osad inimesed arvavad, et Eesti on alati tahtnud saada tuumariigiks, või et see on ainuke võimalus tulevikus energiat toota. Tegelikkus on teistsugune – näiteks täna kehtivas energiamajanduse arengukavas aastani 2030 pole tuumaenergiast sõnagi.“