Keskkonnaminister raiemahu vähendamisest: Eesti mets on suurte raiemahtude tõttu muutumas CO2 heitjaks

Postimees kirjutas 18. oktoobril, et keskkonnaminister soovib järgmise aasta riigimetsa raiemahtu vähendada kümme protsenti – seniselt 12 208 hektarilt 9180 hektarile. Septembris oli Kallas veel seisukohal, et raiemahtu ei tohi vähendada, sest see võib panna ohtu meie inimeste energiakindluse, rääkis ta ERRile.