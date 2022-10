Energiakriisi lahendus? Lihulas köetakse maju heinaga

Energiakriisis vaevlev Euroopa võtab taas kasutusele soojusallikad, mille kohta teame, et keskkonnale tehakse nii karuteene. Näiteks on Saksamaa pilgu taas kivisöe poole pööranud ja Eesti haaranud põlevkiviõli järele. Aga kriis võib olla ka edasiviiv jõud. Lihula hakkas vahetult enne 2008. aasta majanduskriisi otsima toasooja saamiseks fossiilkütustele odavaid alternatiive ning nüüd, kui ülejäänud kodumaa vaevleb kõrgete gaasi- ja elektrihindade küüsis, on Lihulas ruumid köetud soodsalt.