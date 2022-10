Eelista puhkust kodumaal!

Loomisel on külastajate süsinikukalkulaator, mis aitab matkajatel enda jalajälge hinnata ja vähendada

Vajalik on ka külastuskorraldusteenuse tarbimise ehk RMK puhke- ja kaitsealade külastajate põhjustatavate keskkonnamõjude ja süsinikuheitmete vähendamine. Kui inimese enda looduses olemise ja liikumise viisid, nagu metsas olemine, looduse vaatlemine ja jalutamine, on oma olemuselt süsinikuneutraalsed, siis auto kasutamine külastusobjektile saabumiseks või sisepõlemismootoriga liikumisvahendi kasutamise vees või looduses liikumiseks, samuti erinevate elektri abil töötavate mugavuste tarbimine seda paraku ei ole. Samuti on olulise keskkonnamõjuga külastuse käigus tekkivate jäätmete ja tarbitava lõkkepuu kogused. Just selliseid looduses viibimise ja liikumisega seotud aspekte ja nende ulatust selgitataksegi RMK majandataval külastustaristul koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudiga, et luua iga looduses liikuja personaalset süsiniku jalajälge hindav kalkulaator. Töö eesmärk on luua süsinikukalkulaator, mida kasutades saaksid matkajad hinnata ja seeläbi tarkasid otsuseid tehes vähendada enda süsiniku jalajälge.