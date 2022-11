Euroopa teadlaste ühisavaldus: kaitsealuste metsade osakaalu suurendamine ei toeta elurikkust

Bioenergy Europe poliitikadirektori Irene di Padua sõnul on praegune arutelu säästva metsamajanduse ja bioenergia üle emotsionaalne ega põhine teaduskirjandusel. Tegelikkuses tuleneb teadlaste sõnul Euroopa metsade edu suuresti heast metsamajandamisest, mille alternatiiviks on näiteks Ukraina põlismetsad, kus mahud on üleküllastunud ja metsade süsiniku sidumine läheneb nullile.

Praegune arutelu säästva metsamajanduse ja bioenergia üle on emotsionaalne ega põhine teaduskirjandusel. Irene di Padua

Euroopa Liidu tasandil käivad läbirääkimised taastuvenergia direktiivi üle, mis on teadlaste arvates hea võimalus suurendada keskkonnaalaseid ambitsioone. Kuid keeld kasutada säästvalt majandatud metsadest pärit puitu energia tootmiseks ei aita nende hinnangul kaasa bioloogilisele mitmekesisusele ja takistaks ringbiomajandust.

Teadlased rõhutavad, et metsa majandamine peaks keskenduma metsa hoidmisele ja eelkõige puidu tootmisele, sest puittoodetest on kliimale palju kasu, kuna need loovad kauakestvaid esemeid, sidudes süsinikku ja asendades energiamahukamaid materjale. Samas ei tohi unustada, et puidu töötlemise kõrvalsaaduseks on ebakvaliteetne materjal, millel puudub suuresti muu kasutusvaldkond peale energiapuidu.

Kirjas jõutakse järeldusele, et ökoloogiliselt juhitud säästev metsandus, mis hoiab puidu mahtu konstantsena ning kasutab metsade juurdekasvu puittoodete ja energia loomiseks, on „kliima-tark lähenemine“.

Rosenvald: avalduses on pooltõed

Eesti Päevaleht palus teadlaste ühispöördumist kommenteerida Tartu Ülikooli säästliku metsanduse teaduril Raul Rosenvaldil. Esmalt ütles ta, et on nõus pöördumises välja toodud põhimõttega, et jätkusuutliku majandamise korral võiksid metsad olla kliimamuutuse leevendajad ja oma roll on pika eluaega puitoodetes salvestunud süsinikul.

„Siiski, vaadates täpsemalt nendele teemadele otsa, on pöördumises sisse toodud mitmeid pooltõdesid või vales kontekstis väiteid,“ sõnas Rosenvald ja tõi mõned näited.