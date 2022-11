Faktid räägivad Eesti kahjuks. Tuuleenergia võidujooksus püsime lähiriikidel vaevu kannul

Eesti väljavaated on valdkonnas tegutsejate hinnangu järgi pigem kehvad. Peamine põhjus on aastaid aega võttev planeerimisprotsess, mida saaks ettevõtjate arvates lühendada. Meretuuleparki arendava Saare Wind Energy juhatuse liikme Kuido Kartau sõnul räägivad faktid praegu Eesti kahjuks, näiteks Leedu on seadust muutnud mitu korda kiiremini ja julgemini. Ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) taastuvenergia valdkonnajuht Kristo Kaasik tõdes, et riikide võrdluses on Eestil tuuleenergeetikas veel kasvuruumi.