Tallinnast saab Euroopa roheline pealinn 2023! Mida see tähendab?

Jätkusuutlik linnaelu pole enam ammu idealistlik teooria, vaid muutub üha rohkem igapäevaseks elukorralduseks. Euroopa rohelise pealinna tiitel antakse igal aastal vähemalt 100 000 elanikuga linnale, mis suudab seada ja täita ambitsioonikaid keskkonnasäästlikke eesmärke, keskendub jätkusuutlikule arendustegevusele ning on eeskujuks teistele Euroopa linnadele.

Heites pilgu minevikku, võime uhkust tunda – rohelise pealinna idee sai alguse siitsamast Tallinnast, kus 2006. aastal kohtusid 15 Euroopa linna esindajad. Initsiatiivi üles näidanud Tallinn esitas idee Euroopa Komisjonile ja mõte sai teoks 2010. aastal – esimese Euroopa rohelise pealinna tiitli pälvis Stockholm. Nüüd on kord meie kätte jõudnud.

Miks Tallinn võitis?

Euroopas nimetatakse meie pealinna Baltikumi Silicon Valleyks – tänu strateegilisele asukohale läbi ajaloo kaubanduslinnana tuntud Tallinn on tänaseks suunatud pigem infotehnoloogiale. Välisvaatlejatele jääb loomulikult silma ka rohke rohelus, jalakäija-sõbralik vanalinn ning kaasav linnajuhtimine (Tallinn on esimene Euroopa pealinn, mis pakub elanikele alates 2013. aastast tasuta ühistransporti). Lisaks ei saa mainimata jätta initsiatiivikust – nagu eelnevalt mainitud, sai kogu algatus stardi just Tallinnast.